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В Москве 88-летняя бабушка случайно вскрыла себе вену мочалкой

Как стало известно SHOT, необычная ситуация произошла накануне рано утром на Комсомольском проспекте в районе Хамовники.

Источник: Freepik

Галина Ивановна решила принять ванну, хорошенько натёрла себя мочалкой, да так перестаралась, что повредила себе вену. Бабуля сильно испугалась, заметив, как хлынула кровь ниже колен, но решила не тревожить семью и сама вызвала скорую.

В итоге её госпитализировали с кровотечением из-за варикозно-расширенных вен. По нашим данным, сын Галины Ивановны пришёл проведать мать, но женщины дома не было, а на полу он заметил следы крови. Мужчина перепугался и сразу же связался с матерью. Пенсионерка его успокоила и сказала, что уже идёт на поправку, скоро её выпишут. Бабуля пообещала отказаться от жёстких мочалок и впредь быть аккуратнее.