В Москве 88-летняя бабушка случайно вскрыла себе вену мочалкой

В итоге её госпитализировали с кровотечением из-за варикозно-расширенных вен. По нашим данным, сын Галины Ивановны пришёл проведать мать, но женщины дома не было, а на полу он заметил следы крови. Мужчина перепугался и сразу же связался с матерью. Пенсионерка его успокоила и сказала, что уже идёт на поправку, скоро её выпишут. Бабуля пообещала отказаться от жёстких мочалок и впредь быть аккуратнее.