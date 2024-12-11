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Жительница Минска взяла три кредита, чтобы расплатиться с мошенниками

Минчанка поверил мошенникам и взяла реальные кредиты в банке, чтобы «отменить» фейковые.

В Первомайское РУВД обратилась женщина, которая стала жертвой мошенников. Ей на домашний телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником МВД и рассказал, что мошенники воспользовались ее данными и оформили несколько кредитов.

Для того, чтобы заблокировать кредитные операции, «сотрудник правоохранительных органов» посоветовал минчанке оформить в банке настоящие на ту же сумму и перевести деньги на названный им счет.

Потерпевшая выполнила рекомендации и потеряла более 40 000 рублей. После совершения транзакции звонивший перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество.