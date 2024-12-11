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В здании подмосковной школы потушили пожар

Спасатели успешно потушили пожар, разгоревшийся в здании школы № 6 в Подольске Московской области. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

Спасатели успешно потушили пожар, разгоревшийся в здании школы № 6 в Подольске Московской области. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

«Пожар полностью ликвидирован», — подчеркнули представители ведомства.

Пламя распространилось на площади 770 квадратных метров, в его ликвидации принимали участие 90 человек и 28 единиц техники.

Пожар начался вечером 10 декабря. В школе, расположенной по адресу улица Февральская, дом 30, загорелась кровля. Само здание — одно из старейших в городе, ему предстоит капитальный ремонт.

Ранее на Коптевском рынке в Москве вспыхнул пожар. Пламя разошлось на площади 400 квадратных метров.

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