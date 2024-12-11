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В Красноярске в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

Водитель не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОЯРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Маршрутный автобус в Красноярске наехал на бетонное ограждение. Пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

«По предварительной информации, сегодня днем автобус ЛиАЗ одного из городских маршрутов под управлением 67-летнего водителя двигался по проспекту 60 лет образования СССР в сторону Енисейского тракта, не справился с управлением и допустил наезд на бетонное ограждение. В результате ДТП пострадали четыре человека. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.