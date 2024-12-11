В Красноярске в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

«По предварительной информации, сегодня днем автобус ЛиАЗ одного из городских маршрутов под управлением 67-летнего водителя двигался по проспекту 60 лет образования СССР в сторону Енисейского тракта, не справился с управлением и допустил наезд на бетонное ограждение. В результате ДТП пострадали четыре человека. Информация уточняется», — говорится в сообщении.