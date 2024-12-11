Профессор СПбГУ и врач-диагност потеряли 15,5 млн из-за мошенников

Двое пожилых жителей Петербурга лишились более 15,5 млн рублей после звонков мошенников. Первым пострадавшим стал 80-летний профессор СПбГУ, а вторым — 70-летняя женщина, работающая врачом-диагностом. Пожилые люди поверили, что им звонят сотрудники ФСБ. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— 80-летнему доктору геолого-минералогических наук с 7 по 9 декабря звонил «сотрудник ФСБ», который запугал пенсионера тем, что если он не «поможет следствию», то ему грозит уголовная ответственность. Мужчина доверился звонившему и вечером 9 декабря передал неизвестному 8,76 млн рублей, — уточнил источник.
Пожилую женщину якобы сотрудник ФСБ атаковал звонками с 2 по 7 декабря. Ее убедили передать курьеру более 6,75 млн рублей.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере.