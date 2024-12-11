Профессор СПбГУ и врач-диагност потеряли 15,5 млн из-за мошенников

— 80-летнему доктору геолого-минералогических наук с 7 по 9 декабря звонил «сотрудник ФСБ», который запугал пенсионера тем, что если он не «поможет следствию», то ему грозит уголовная ответственность. Мужчина доверился звонившему и вечером 9 декабря передал неизвестному 8,76 млн рублей, — уточнил источник.