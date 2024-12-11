В Аральске верблюд раздавил ребенка и мужчину

«Когда девочка поступила к нам, она была без сознания, из ушей шла кровь. Провели обследование, и оказалось, что у нее трещины в височной части черепа. Хорошо, что не было гематом в тканях мозга и кровоизлияний. Была консультация с нейрохирургами областной детской больницы. Рекомендовано консервативное лечение», — сказал заведующий отделением Аральской многопрофильной центральной районной больницы Турганбек Ерсеитов.