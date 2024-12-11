«Слышали несколько хлопков, потом увидели это». ЧП разбудило жителей Красногвардейского района

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу и области, сигнал о пожаре на шоссе Революции, 68А, поступил в дежурную часть в 2:57. К прибытию спасателей в грузовом автомобиле сгорели сгораемые части, еще в трех грузовиках обгорели кабины.