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В Ревде осуждены члены ОПГ, похищавшие деньги из банкоматов

Ревдинский городской суд признал виновными двух мужчин, которые похищали деньги из банкоматов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, члены организованной преступной группы сначала готовились к преступлению: изучали расположение банкомата, их конструкцию, наличие видеокамер, охранной сигнализации.

После этого они проникали в помещение и с помощью газосварочного оборудования повреждали корпуса находящихся в них банкоматов, похищали деньги. Ущерб составил 1,8 млн рублей.

Членов ОПГ задержали при попытке похитить деньги из банкомата, расположенного в медицинском учреждении.

Суд признал одного из членов ОПГ виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Второй обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Ему назначили наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее «МК-Урал» писал, что был осужден участник банды, грабившей банкоматы в Свердловской области.

Члены преступной группы тщательно готовили кражу. Они изучили месторасположение банкомата, наличие в нем денежных средств, конструкцию, сигнализацию, камеры.

Всего участники банды похитили деньги в сумме 4,2 млн рублей.