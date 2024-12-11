В Ревде осуждены члены ОПГ, похищавшие деньги из банкоматов

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, члены организованной преступной группы сначала готовились к преступлению: изучали расположение банкомата, их конструкцию, наличие видеокамер, охранной сигнализации.
После этого они проникали в помещение и с помощью газосварочного оборудования повреждали корпуса находящихся в них банкоматов, похищали деньги. Ущерб составил 1,8 млн рублей.
Членов ОПГ задержали при попытке похитить деньги из банкомата, расположенного в медицинском учреждении.
Суд признал одного из членов ОПГ виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Второй обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Ему назначили наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Ранее «МК-Урал» писал, что был осужден участник банды, грабившей банкоматы в Свердловской области.
Члены преступной группы тщательно готовили кражу. Они изучили месторасположение банкомата, наличие в нем денежных средств, конструкцию, сигнализацию, камеры.
Всего участники банды похитили деньги в сумме 4,2 млн рублей.