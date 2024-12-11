Трое жителей Минского района отравились антифризом, один умер

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Житель Минского района скончался от отравления после употребления этиленгликоля, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.
По данным ведомства, в милицию поступила информация от диспетчера скорой, что в одном из домов района найден без признаков жизни мужчина 1963 года рождения.
«Установлено, что он работал сортировщиком на мусороперерабатывающем предприятии, где среди прочего мусора нашел целлофановый пакет с розовой жидкостью и решил ее выпить», — сказали в комитете.
Эксперты выяснили, что гражданин умер от острого отравления, вызванного употреблением этиленгликоля.
Позже были зарегистрированы два похожих случая — в больницу в тяжелом состоянии попали еще двое работников того же предприятия, которые пили ту же жидкость.
К комитете рассказали, что этиленгликоль — это прозрачная маслянистая жидкость, не имеющая запаха и цвета. Чаще всего он применяется для изготовления антифризов для автомобильных систем охлаждения.
Судебные эксперты напоминают о важности соблюдения мер предосторожности при использовании потенциально опасных жидкостей: не следует переливать их в бутылки из-под напитков, а также пробовать определить вещество на вкус.