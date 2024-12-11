Сан-Хосе
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд заочно арестовал объявленную иноагентом оперную певицу Максакову

Пресненский суд Москвы заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову, признанную в России иноагентом, по обвинению в призывах к деятельности против безопасности страны.

Источник: РИА "Новости"

Суд принял решение заключить Марию Максакову-Игенбергс (признана иноагентом) под стражу. Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 280.4 УК РФ.

Артистка покинула Россию в 2022 году. В мае 2023 года Минюст признал ее иностранным агентом. По данным Минюста, артистка «призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти Российской Федерации» и выступала респондентом "на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. В ноябре того же года Пресненский районный суд оштрафовал певицу на 40 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента. Уголовное дело против певицы было возбуждено в сентябре 2024 года.