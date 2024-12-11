Суд заочно арестовал объявленную иноагентом оперную певицу Максакову

Артистка покинула Россию в 2022 году. В мае 2023 года Минюст признал ее иностранным агентом. По данным Минюста, артистка «призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти Российской Федерации» и выступала респондентом "на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. В ноябре того же года Пресненский районный суд оштрафовал певицу на 40 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента. Уголовное дело против певицы было возбуждено в сентябре 2024 года.