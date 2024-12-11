КГБ признал сообщество «Дух Руси» экстремистским формированием

МИНСК, 11 дек- Sputnik. Сообщество «Дух Руси» признано в Беларуси экстремистским формированием, соответствующая информация содержится в опубликованном на сайте МВД республики списке лиц и организаций, которые причастны к экстремистской деятельности.
«Экстремистский список» формирований и граждан находится в отрытом доступе на сайте МВД Беларуси.
«Группа граждан из числа создателей, администраторов и участников сообщества “Дух Руси” осуществляет экстремистскую деятельность», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в «Дух Руси» входят шесть граждан. Данное формирование внесено в перечень на основании решения Комитета государственной безопасности от 4 декабря 2024 года.