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КГБ признал сообщество «Дух Руси» экстремистским формированием

В настоящее время в «экстремистском списке», который формируют КГБ и МВД, уже находится более 250 формирований, деятельность которых в Беларуси запрещена.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 дек- Sputnik. Сообщество «Дух Руси» признано в Беларуси экстремистским формированием, соответствующая информация содержится в опубликованном на сайте МВД республики списке лиц и организаций, которые причастны к экстремистской деятельности.

«Экстремистский список» формирований и граждан находится в отрытом доступе на сайте МВД Беларуси.

«Группа граждан из числа создателей, администраторов и участников сообщества “Дух Руси” осуществляет экстремистскую деятельность», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в «Дух Руси» входят шесть граждан. Данное формирование внесено в перечень на основании решения Комитета государственной безопасности от 4 декабря 2024 года.