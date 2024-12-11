Нижегородский полицейский в свой выходной задержал похитителя сладостей

Нижегородский участковый Роальд Щекочихин задержал в свой выходной похитителя шоколадных батончиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Неоднократно судимый мужчина пытался украсть сладости из магазина на улице Энгельса. Он взял батончики на сумму 2900 рублей и, минуя кассы, поспешил уйти. Злоумышленника заметил полицейский, который находился возле торговой точки. Просьбу правоохранителя остановиться грабитель проигнорировал.
Роальд Щекочихин задержал подозреваемого до приезда следственно-оперативной группы.
По данному факту возбудили уголовное дело. Злоумышленник сознался в преступлении. Он пояснил, что хотел продать украденные сладости.
Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На него также составили 15 административных материалов. Похищенная продукция была возвращена законному владельцу.
Ранее мы писали, что сотрудница полиции в декрете задержала грабителя в Кулебаках.