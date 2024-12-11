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В Москве раскрыли сеть телефонных мошенников, переводивших деньги ВСУ

В Москве арестовали девятерых участников мошеннической сети колл-центров, возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«Предварительно установлено, что злоумышленники организовали в столице деятельность нескольких колл-центров, в которых были оборудованы порядка 500 рабочих мест. Нанятые на работу сотрудники общались с гражданами иностранных государств, убеждая их инвестировать свои сбережения в криптовалюту и деятельность различных торговых площадок», — рассказала она, добавив, что после перевода денег общение с потерпевшими прекращалось.

Волк отметила, что похищенные средства направлялись в том числе на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Представитель МВД отметила, что о размахе деятельности мошенников говорит то, что у них было собственное кадровое агентство для подбора и обучения персонала и служба безопасности для охраны помещений и сотрудников.

Силовики провели обыски в колл-центрах, во время которых там находились более 300 сотрудников-граждан свыше десяти стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Задержаны и заключены под стражу девять подозреваемых в мошенничестве в отношении граждан Республики Сербия», — сообщила Волк. По вменяемой им статье максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. Ущерб, который они нанесли потерпевшим, составил 30 млн руб.

МВД также установило личность одного из организаторов работы сети колл-центров, его объявили в международный розыск.

«Полицейские продолжают работу по установлению всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности», — заключила представитель МВД.