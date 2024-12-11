В Москве раскрыли сеть телефонных мошенников, переводивших деньги ВСУ

«Предварительно установлено, что злоумышленники организовали в столице деятельность нескольких колл-центров, в которых были оборудованы порядка 500 рабочих мест. Нанятые на работу сотрудники общались с гражданами иностранных государств, убеждая их инвестировать свои сбережения в криптовалюту и деятельность различных торговых площадок», — рассказала она, добавив, что после перевода денег общение с потерпевшими прекращалось.