В Сочи мошенник обманул 11 человек и заработал 5 млн на домах-призраках

В Сочи лжестроитель обвиняется в крупном мошенничестве. Местный житель похитил свыше 5 млн рублей, заключая фиктивные договоры на постройку домов-призраков. Полиция собрала доказательства и выяснила, что он успел заключить уже 11 незаконных сделок и забрать деньги у покупателей.
«В ходе расследования выяснилось, что местный житель, имея умысел на хищение денег, позиционируя себя коммерческим директором компании, обещал в будущем изготовить и осуществить поставку домокомплектов из минибруса, заранее не имея возможности и намерения выполнять взятые на себя обязательства, заключал с гражданами соответствующие договоры», — сообщили в пресс-службе прокуратуры края.
В настоящее время дело передано в суд. Лжестроителя ждет наказание по статье «Мошенничество в крупном и особо крупном размере».