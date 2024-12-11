В Сочи мошенник обманул 11 человек и заработал 5 млн на домах-призраках

«В ходе расследования выяснилось, что местный житель, имея умысел на хищение денег, позиционируя себя коммерческим директором компании, обещал в будущем изготовить и осуществить поставку домокомплектов из минибруса, заранее не имея возможности и намерения выполнять взятые на себя обязательства, заключал с гражданами соответствующие договоры», — сообщили в пресс-службе прокуратуры края.