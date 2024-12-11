Уголовное дело о мошенничестве и превышении полномочий расследуют в Шелехове

В Иркутской области завели уголовное дело о хищении 10 миллионов рублей из бюджета. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре и Следкоме региона.
Правоохранители установили, что в марте 2022 администрация Шелеховского городского поселения заключили муниципальный контракт с коммерческой организацией, которая победила в конкурсе. Подрядчик должен был благоустроить городской парк «Шелехов парк», на работы выделили 104,5 миллиона рублей.
— Однако за месяц до этого подрядчику было предоставлено преимущество, позволившие одержать победу. Для этого выдвинули требования о техническом оснащении, которое было лишь у этого юрлица, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Затем заказчик и организация заключили дополнительное соглашение о повышении стоимости работ. По документам строительные материалы стоили гораздо больше, чем в реальности, также сумма отличалась от стоимости в коммерческих предложениях на конкурс. В итоге бюджету региона причинили ущерб на сумму 9,9 миллиона рублей.
Во время следствия учредителю, генеральному директору коммерческой организации и бывшему чиновнику администрации избрали меру пресечения — подписка о невыезде. Расследование продолжается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура начала проверку по факту повышения цен по маршруту Бодайбо-Иркутск.