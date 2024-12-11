Молодой омич рассказал, как решил ограбить бабушку

«Шел на прогулку, гулял. Потом в связи с тем, что у меня были определенные финансовые затруднения около недели-полторы, не было вообще возможности ни работы найти, ни денег нигде не занять. Я пошел, увидел человека. И появился умысел. А сейчас жалею. Подбежал, толкнул, развернулся и побежал. Я вынул деньги из кошелька. Сумку с кошельком выкинул в мусоропровод. Телефон, крышку снял. Достал батарейку, разобрал телефон и выкинул. Дальше пошел домой. Зашел домой, никто не знал, что я сделал. Потом наступил вечер, постучались сотрудники, попросили открыть дверь. Ну я открыл дверь, они сказали проехать с ними», — рассказал задержанный.