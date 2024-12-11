В Ростове-на-Дону машина инкассаторов сбила пожилую женщину

На Шаумяна в Ростове-на-Дону водитель автомобиля «Феникс» сбил на «зебре» 76-летнюю женщину. Пострадавшая после этого с травмами попала в больницу, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Инцидент произошел около 17:35 вечера 10 декабря. Предварительно, водитель совершил наезд при повороте налево. На фотографии с места происшествия видно, что знак ДТП стоял около машины, похожей на инкассаторскую.
В случившемся уже разбираются сотрудники полиции. Ведется проверка.
Сотрудники Госавтоинспекции просят жителей Дона быть внимательными за рулем. Вблизи пешеходных переходов нужно всегда снижать скорость.