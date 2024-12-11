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В Ростове-на-Дону машина инкассаторов сбила пожилую женщину

В Ростове водитель автомобиля «Феникс» сбил 76-летнюю женщину.

Источник: Комсомольская правда

На Шаумяна в Ростове-на-Дону водитель автомобиля «Феникс» сбил на «зебре» 76-летнюю женщину. Пострадавшая после этого с травмами попала в больницу, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Инцидент произошел около 17:35 вечера 10 декабря. Предварительно, водитель совершил наезд при повороте налево. На фотографии с места происшествия видно, что знак ДТП стоял около машины, похожей на инкассаторскую.

В случившемся уже разбираются сотрудники полиции. Ведется проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции просят жителей Дона быть внимательными за рулем. Вблизи пешеходных переходов нужно всегда снижать скорость.