Аферисты охотятся на ищущих работу хабаровчан

Затем мошенники просят кандидата перевести деньги якобы для подписания трудового договора. Аргументы могут быть разными, в зависимости от «должности» и специфики организации: оплата предварительного обучения, медосмотра или спецодежды, подтверждение актуальности банковской карты для зачисления зарплаты и другие. Также иногда соискателей просят установить на телефон приложение, которое на самом деле содержит вирусы.