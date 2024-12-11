Аферисты охотятся на ищущих работу хабаровчан

Банк России в своём официальном Телеграм-канале предупредил россиян, включая жителей Хабаровского края, о новых схемах мошенников. Стать жертвой аферистов теперь можно даже в попытках найти новую работу или устроиться на стажировку в престижную компанию или госструктуру. Аферисты действуют даже от имени Центробанка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как работает схема обмана с трудоустройством? Мошенники используют анкеты, чтобы получить личные данные и информацию о банковских счетах. Затем они приглашают кандидатов на собеседование, чтобы установить контакт и вызвать доверие.
Под разными предлогами они избегают личной встречи в офисе и проводят собеседование дистанционно. На этом этапе они задают вопросы о профессиональных навыках кандидата, рассказывают о компании и должностных обязанностях, чтобы создать иллюзию надёжности.
Затем мошенники просят кандидата перевести деньги якобы для подписания трудового договора. Аргументы могут быть разными, в зависимости от «должности» и специфики организации: оплата предварительного обучения, медосмотра или спецодежды, подтверждение актуальности банковской карты для зачисления зарплаты и другие. Также иногда соискателей просят установить на телефон приложение, которое на самом деле содержит вирусы.
Центробанк дал несколько простых рекомендаций, как не попасться на уловки аферистов. Если в процессе трудоустройства или перед началом стажировки вас просят за что-то заплатить — откажитесь от такого предложения.
Настоящие работодатели не собирают банковские данные, не запрашивают финансовых документов и не просят кандидатов финансово участвовать в каких-либо операциях.
Истинные рекрутеры связываются с кандидатами через корпоративную электронную почту, которая содержит адрес сайта компании. Поэтому нужно сверять пришедшие на электронку письма с предложением пройти собеседование. После символа @ обязательно должен быть точный домен той компании, куда вам предлагают устроиться.
Всегда проверяйте информацию о вакансиях и стажировках на официальных сайтах компаний или специализированных ресурсах по поиску персонала. Если речь идёт о работе или стажировке в Банке России, информацию можно найти на сайте главного финансового регулятора страны.