Второклассница с розовыми кошками на рюкзаке пропала из школы в Находке

Амелия худощавая и невысокая: 123 сантиметра. У нее русые волосы и карие глаза. В школу надела серый пуховик ниже колен, темные колготки, черные лакированные ботинки, шапку с ушками малинового цвета. С собой у нее был черный ранец с розовыми котиками.