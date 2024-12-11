Второклассница с розовыми кошками на рюкзаке пропала из школы в Находке

Девятилетняя Амелия Шульга вышла из школы в 11:50 на Находкинском проспекте, 108, и не вернулась домой 11 декабря. Связаться с ребенком не получается, родители обратились в полицию, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Амелия худощавая и невысокая: 123 сантиметра. У нее русые волосы и карие глаза. В школу надела серый пуховик ниже колен, темные колготки, черные лакированные ботинки, шапку с ушками малинового цвета. С собой у нее был черный ранец с розовыми котиками.
В школу надела серый пуховик ниже колен. ПРОО «ПримПоиск».
Всех, кто владеет информацией о местонахождении ребенка, просим позвонить по телефонам:
8 914 718 77 02, 8 914 721 22 32 — волонтеры (телеграм/WhatsApp).
Ранее «КП» писала о пропаже 15-летней девочки-подростка. Есть вероятность, что она уехала из Дальнегорска и теперь находится в одном из населенных пунктов региона.