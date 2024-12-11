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Второклассница с розовыми кошками на рюкзаке пропала из школы в Находке

Девятилетнюю девочку пытаются найти родители, волонтеры и полицейские.

Источник: Соцсети

Девятилетняя Амелия Шульга вышла из школы в 11:50 на Находкинском проспекте, 108, и не вернулась домой 11 декабря. Связаться с ребенком не получается, родители обратились в полицию, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Амелия худощавая и невысокая: 123 сантиметра. У нее русые волосы и карие глаза. В школу надела серый пуховик ниже колен, темные колготки, черные лакированные ботинки, шапку с ушками малинового цвета. С собой у нее был черный ранец с розовыми котиками.

В школу надела серый пуховик ниже колен. ПРОО «ПримПоиск».

Всех, кто владеет информацией о местонахождении ребенка, просим позвонить по телефонам:

8 (4236) 69−67−44, 69−67−45, 66−12−02, 102 или 112 — полиция;

8 914 718 77 02, 8 914 721 22 32 — волонтеры (телеграм/WhatsApp).

Ранее «КП» писала о пропаже 15-летней девочки-подростка. Есть вероятность, что она уехала из Дальнегорска и теперь находится в одном из населенных пунктов региона.