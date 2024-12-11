Экс-замначальника управления по борьбе с наркотиками задержали в Алматы

«Его увольнение произошло по итогам внеочередной аттестации, в ходе которой он был признан не соответствующим занимаемой должности. Отмечаем, что работа в органах внутренних дел требует от каждого сотрудника высокой степени профессионализма и личной порядочности», — отметили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.