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Экс-замначальника управления по борьбе с наркотиками задержали в Алматы

В Алматы задержали бывшего заместителя руководителя управления по противодействию наркопреступлениям департамента полиции города, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во вторник в Telegram-канале «Письма президенту» появились сведения о задержании бывшего заместителя главы городского управления по борьбе с наркотиками. Утверждалось, что его заподозрили в пособничестве изготовлению «синтетики» в Алматы. Департамент полиции города подтвердил корреспонденту NUR.KZ информацию о задержании.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что задержанный не прошел аттестацию и был уволен со службы в октябре 2024 года.

«Его увольнение произошло по итогам внеочередной аттестации, в ходе которой он был признан не соответствующим занимаемой должности. Отмечаем, что работа в органах внутренних дел требует от каждого сотрудника высокой степени профессионализма и личной порядочности», — отметили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.