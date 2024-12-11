«До сих пор с дрожью вспоминаю тот день»: педиатр, на которую на вызове напала мать 6-летнего мальчика, рассказала о последствиях

— Я до сих пор вздрагиваю, вспоминая тот день. Стала плохо спать, постоянно прокручиваю ситуацию в голове. Как она меня ударила, какими словами назвала, думаю, что должна была ответить, и как лучше было бы поступить. Но, наверное, скажи я что-то другое, ничего бы не изменилось. Мама ребенка с самого начала была настроена негативно и на все реагировала с агрессией. Если бы не бахилы, так придралась к чему-нибудь еще. Я думаю, конфликта было не избежать в любом случае, — рассказывает Дарья.