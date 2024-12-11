«До сих пор с дрожью вспоминаю тот день»: педиатр, на которую на вызове напала мать 6-летнего мальчика, рассказала о последствиях

Обычный рабочий вызов на дом для педиатра Иркутской городской клинической больницы № 9 Дарьи Волокитиной, обернулся закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и гематомами. Врач поехала на вызов, помощи ждал 6-летний ребенок, но в итоге помощь потребовалась самому доктору. Травмы ей нанесла мать маленького пациента, а все из-за того, что педиатр не надела бахилы. У Дарьи их не оказалось, и она спросила у хозяйки квартиры альтернативу — целлофановые пакеты. Та в ответ, по словам Дарьи, начала ругаться и во время ссоры напала на врача с кулаками, а после и вовсе заперла дверь и отказывалась выпускать заплаканную Дарью из дома.
Не спит ночами.
— Я до сих пор вздрагиваю, вспоминая тот день. Стала плохо спать, постоянно прокручиваю ситуацию в голове. Как она меня ударила, какими словами назвала, думаю, что должна была ответить, и как лучше было бы поступить. Но, наверное, скажи я что-то другое, ничего бы не изменилось. Мама ребенка с самого начала была настроена негативно и на все реагировала с агрессией. Если бы не бахилы, так придралась к чему-нибудь еще. Я думаю, конфликта было не избежать в любом случае, — рассказывает Дарья.
Врачу удалось покинуть квартиру за несколько минут до приезда наряды полиции. В тот же день Дарья написала заявление в правоохранительные органы и обратилась за медицинской помощью к своим коллегам.
— После всего, что произошло, мама ребенка даже не извинилась, — поделилась Дарья. — Она не чувствует своей вины и уверена, что все сделала правильно. Я хочу, чтобы она осознала и поняла, что ее действия недопустимы. Ребенка в детстве учат тому, что хорошо, а что плохо. Вероятно, она пропустила этот урок, если не испытывает хотя бы грамм сожаления.
В соцсетях выражают поддержку.
В комментариях к публикации читатели поддержали Дарью. Скорейшего выздоровление ей пожелали, как и благодарные пациенты, так и совсем незнакомые жители Иркутска.
«Дарья Эдуардовна — замечательный врач. У самой дочка маленькая и приходиться часто вызывать врача на дом. Никогда не переживаю по поводу того, что могут натоптать. Врачи по закону могут не снимать обувь, и не обязаны надевать бахилы. Мне не лень протереть пол после врачей. Да и когда ребенок болеет, последнее, о чем я подумаю — это о том, что натопчут. Для меня главное, чтобы ребенку оказали помощь. Скорейшего выздоровления, мы вас ждем», — пишет Анастасия.
Некоторые читатели обеспокоились тем, как ситуация могла повилять на врача.
«Такая милая, улыбчивая доктор. Захочет ли она дальше работать по профессии после такого? Дождемся, из-за таких вот людей, которым все вокруг что-то должны, врачи у нас не будут», — прокомментировала Ксения.
А Ирина предложила принять меру в защиту медицинских работников:
«Нападение на медика “при исполнении” должно быть приравнено к нападению на сотрудника правоохранительных органов. С соответствующей мерой ответственности для напавшего. И откуда взялось это маниакальное желание одеть на медиков бахилы? Зачем?!» — рассуждает Ирина.
Многие читатели поддержали Дарью и осудили действия мамы 6-летнего мальчика.
«Если, у приехавшего по вызову врача пациент требует надеть бахилы, то значит, этому пациенту не нужна медицинская помощь», — поделилась Лилит.
Сейчас Дарья Волокитина находится на больничном, консультируется с юристом и собирает документы о вреде здоровью, который ей причинили. Однако говорит, что уже идет на поправку и совсем скоро вернется на работу, там ее ждут маленькие пациенты и их благодарные мамы.
Тем временем, выйти на маму пострадавшего мальчика и узнать ее версию развития событий КП-Иркутск пока не удалось.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА.
Роман КРАВЦОВ, член общественного совета при ГУ МВД России по Иркутской области:
— Для окончательной квалификации необходимо ознакомиться с заключением судебной медицинской экспертизы по этому делу. После чего можно будет сделать вывод о тяжести вреда здоровью, причиненного врачу, и, соответственно, статье УК РФ. Кроме того, правоохранительным органам надлежит рассмотреть эту ситуацию также в части возможности применения к матери ребенка статьи о незаконном лишении свободы по Уголовному кодексу Российской Федерации.