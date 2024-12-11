Пьяный майор полиции на большой скорости сбил семейную пару в Актобе

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области рассмотрено уголовное дело в отношении майора полиции С., обвиняемого по статьям 345−1 ч.4 и 347 УК РК, сообщает El.kz.
Суд установил, что в июле 2024 года подсудимый, управляя автомобилем Kia Sportage в состоянии алкогольного опьянения, на автодороге «Актобе-Акжар» превысил скорость, грубо нарушил Правила дорожного движения и допустил наезд на велосипедиста К. и его пассажира Н. В результате столкновения оба потерпевших погибли на месте происшествия. Подсудимый покинул место ДТП, не сообщив о случившемся в правоохранительные органы.
Позиции сторон:
Прокурор запросил для подсудимого 8 лет лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами. По совокупности преступлений предложено назначить 9 лет лишения свободы. Потерпевшие простили подсудимого, не заявили требований о возмещении материального ущерба и морального вреда, оставив решение на усмотрение суда.
Суд учёл смягчающие обстоятельства: отсутствие судимости и наличие малолетних детей у подсудимого. Однако нарушенная присяга и тяжесть преступления стали отягчающими обстоятельствами.
С. приговорён к 9 годам лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами. На основании статьи 49 ч.1 УК РК подсудимый лишён звания майора полиции. Приговор не вступил в законную силу.