Пьяный майор полиции на большой скорости сбил семейную пару в Актобе

Суд установил, что в июле 2024 года подсудимый, управляя автомобилем Kia Sportage в состоянии алкогольного опьянения, на автодороге «Актобе-Акжар» превысил скорость, грубо нарушил Правила дорожного движения и допустил наезд на велосипедиста К. и его пассажира Н. В результате столкновения оба потерпевших погибли на месте происшествия. Подсудимый покинул место ДТП, не сообщив о случившемся в правоохранительные органы.