Прохождение обучения для организации массовых беспорядков и их финансирование станет преступлением

Принятие этих мер обусловлено стремлением сохранить мир и стабильность в стране. Установление ответственности за обучение и финансирование беспорядков закрывает существующий пробел в законодательстве и служит предупреждением для тех, кто намерен участвовать в деструктивной деятельности. В будущем эти изменения могут стать важным шагом для укрепления общественной безопасности и предотвращения серьёзных угроз для страны.