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Прохождение обучения для организации массовых беспорядков и их финансирование станет преступлением

Депутаты рассматривают новый законопроект, который вводит уголовную ответственность за финансирование массовых беспорядков, а также за прохождение обучения с целью их организации.

Источник: Vaib.Uz

Сегодня проект закона «О внесении дополнений и изменений в статью 244 Уголовного кодекса Республики Узбекистан» был принят в первом чтении. Впереди ещё несколько этапов обсуждения и доработки, но его ключевые положения уже одобрены.

Почему это важно?

Массовые беспорядки всё чаще становятся серьёзной угрозой для общественного спокойствия и стабильности. Организация таких действий зачастую осуществляется с участием специально подготовленных лиц, а их деятельность финансируется из различных источников.

Сегодняшнее законодательство уже предусматривает наказание за:

  • организацию массовых беспорядков.
  • активное участие в них.
  • применение насилия в отношении граждан.

Однако прямой ответственности за прохождение обучения для организации беспорядков или финансирование таких действий в Уголовном кодексе пока нет.

Что изменится?

Новый законопроект предлагает дополнить статью 244 Уголовного кодекса и ввести ответственность за:

1. Прохождение обучения с целью организации массовых беспорядков.

2. Финансирование деятельности по их подготовке и проведению.

Это позволит усилить контроль над такими действиями, предотвратить их на ранних этапах и минимизировать риски для общества.

Почему это необходимо?

Принятие этих мер обусловлено стремлением сохранить мир и стабильность в стране. Установление ответственности за обучение и финансирование беспорядков закрывает существующий пробел в законодательстве и служит предупреждением для тех, кто намерен участвовать в деструктивной деятельности. В будущем эти изменения могут стать важным шагом для укрепления общественной безопасности и предотвращения серьёзных угроз для страны.

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