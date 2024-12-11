Прохождение обучения для организации массовых беспорядков и их финансирование станет преступлением

Сегодня проект закона «О внесении дополнений и изменений в статью 244 Уголовного кодекса Республики Узбекистан» был принят в первом чтении. Впереди ещё несколько этапов обсуждения и доработки, но его ключевые положения уже одобрены.
Почему это важно?
Массовые беспорядки всё чаще становятся серьёзной угрозой для общественного спокойствия и стабильности. Организация таких действий зачастую осуществляется с участием специально подготовленных лиц, а их деятельность финансируется из различных источников.
Сегодняшнее законодательство уже предусматривает наказание за:
- организацию массовых беспорядков.
- активное участие в них.
- применение насилия в отношении граждан.
Однако прямой ответственности за прохождение обучения для организации беспорядков или финансирование таких действий в Уголовном кодексе пока нет.
Что изменится?
Новый законопроект предлагает дополнить статью 244 Уголовного кодекса и ввести ответственность за:
1. Прохождение обучения с целью организации массовых беспорядков.
2. Финансирование деятельности по их подготовке и проведению.
Это позволит усилить контроль над такими действиями, предотвратить их на ранних этапах и минимизировать риски для общества.
Почему это необходимо?
Принятие этих мер обусловлено стремлением сохранить мир и стабильность в стране. Установление ответственности за обучение и финансирование беспорядков закрывает существующий пробел в законодательстве и служит предупреждением для тех, кто намерен участвовать в деструктивной деятельности. В будущем эти изменения могут стать важным шагом для укрепления общественной безопасности и предотвращения серьёзных угроз для страны.