«Долги по зарплате превысили 2 млн»: омский суд вынес приговор директору и собственнику молзавода, специально обанкротившим предприятие

Согласно материалам дела, с января 2015 года по декабрь 2018 года собственник и директор ООО «Калачинский молзавод» оформили несколько фиктивных сделок и вывели со счетов предприятия более 31,5 млн рублей. При этом фигуранты дела были осведомлены о наличии у завода долгов по кредиту, а также об обязанности по уплате налогов.