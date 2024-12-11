«Долги по зарплате превысили 2 млн»: омский суд вынес приговор директору и собственнику молзавода, специально обанкротившим предприятие

Омский суд вынес приговор директору и собственнику Калачинского молзавода, преднамеренно обанкротившим предприятие. За три года им удалось вывести со счетов завода более 30 млн рублей.
Согласно материалам дела, с января 2015 года по декабрь 2018 года собственник и директор ООО «Калачинский молзавод» оформили несколько фиктивных сделок и вывели со счетов предприятия более 31,5 млн рублей. При этом фигуранты дела были осведомлены о наличии у завода долгов по кредиту, а также об обязанности по уплате налогов.
Таким образом, собственник и руководитель завода перевели 17 млн рублей номинальному учредителю, а директору предприятия под отчет передали 6 млн. Фигуранты дела также продали водителю по сниженной цене служебный автомобиль «Тойота Камри» — стоимость сделки составила 300 тыс. рублей. Помимо этого, они заключили со сторонними организациями договоры на оказание услуг, которые фактически не предоставлялись.
«В результате были выведены наиболее ликвидные активы молзавода, что повлекло неспособность общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Все эти манипуляции привели к задолженности по зарплате перед рабочими — сумма долга превысила 2,2 млн рублей.
На директора и собственника завода завели уголовное дело по факту преднамеренного банкротства. Обвиняемые свою вину не признали.
Суд приговорил собственника молзавода к 3 годам принудительных работ с удержанием 15% размера зарплаты в доход государства. Директора предприятия инстанция приговорила к 2 годам лишения свободы условно.
Кроме этого, суд также постановил взыскать с мужчин порядка 1,5 млн рублей в пользу потерпевших.