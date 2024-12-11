«Простояла на морозе 25 минут»: трехлетнюю девочку оставили на улице в Находке

В Находке воспитатели одного из детских садов оставили маленькую девочку на улице. Прокуратура по этому поводу организовала проверку, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
«В Находке ребенка на морозе оставили на улице во время тихого часа», — такое сообщение появилось в социальных сетях от очевидцев. О случившемся узнали в прокуратуре. Сотрудники ведомства посетили детский сад и просмотрели камеры видеонаблюдения.
Оказалось, что после прогулки воспитатели завели детей в помещение на дневной сон, но по каким-то причинам забыли на улице трехлетнюю девочку, которая осталась без присмотра взрослых на 25 минут.
По информации Примпогоды, температура воздуха в Находке варьируется от −3°C до −5°C, а ощущается как −11…-12°C. В прокуратуре отметили, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
«По результатам проверки прокуратура примет меры реагирования по факту ненадлежащего ухода и присмотра за малолетним ребенком».