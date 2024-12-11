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В Киренском районе тракторист утопил трактор в реке Лене

Водитель гусеничного трактора ДТ-75 утопил свою технику в реке Лене в Киренском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Источник: МЧС РФ

Мужчина решил выехать на лёд, несмотря на отсутствие ледовой переправы. Многотонная махина провалилась в 20 метрах от берега. Водитель сумел выбраться.

Решается вопрос о том, кто и как будет доставать затонувший трактор.

МЧС