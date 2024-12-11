В Киренском районе тракторист утопил трактор в реке Лене

Мужчина решил выехать на лёд, несмотря на отсутствие ледовой переправы. Многотонная махина провалилась в 20 метрах от берега. Водитель сумел выбраться.
Решается вопрос о том, кто и как будет доставать затонувший трактор.
Водитель гусеничного трактора ДТ-75 утопил свою технику в реке Лене в Киренском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Мужчина решил выехать на лёд, несмотря на отсутствие ледовой переправы. Многотонная махина провалилась в 20 метрах от берега. Водитель сумел выбраться.
Решается вопрос о том, кто и как будет доставать затонувший трактор.