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Фигурантам дела об организации азартных игр в Подмосковье дали до пяти лет

Суд вынес приговор четырем мужчинам, которые организовывали и проводили азартные игры в подмосковных городах. Фигурантам дела дали до пяти лет колонии. Об этом в среду, 11 декабря, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Источник: Freepik

— Приговором судьи Подольского городского суда Рустамову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы Ерхову — в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима Ушакову — в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно Бражнику — в виде двух лет лишения свободы условно, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Следствие установило, что мужчины организовывали азартные игры с мая 2020 года по август 2022 года в Подольске, Ступине, Кашире. Кроме того, суд обязал каждого фигуранта уголовного дела заплатить штраф.

Ранее сотрудники силовых ведомств задержали организаторов незаконной организации по проведению азартных игр в Москве. Во время обысков силовики обнаружили оружие и наркотики. Организаторы проводили азартные игры в помещении на северо-западе Москвы. Силовики продолжают устанавливать все детали произошедшего.

СК