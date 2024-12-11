Фигурантам дела об организации азартных игр в Подмосковье дали до пяти лет

— Приговором судьи Подольского городского суда Рустамову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы Ерхову — в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима Ушакову — в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно Бражнику — в виде двух лет лишения свободы условно, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.