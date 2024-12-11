Сиделка украла у 100-летнего москвича коллекцию монет

По данным ведомства, женщина устроилась круглосуточной сиделкой к москвичу, проживающему на улице Новый Арбат. Она жила у пенсионера вместе со своим знакомым. Злоумышленница похитила у потерпевшего коллекцию монет и его награды на 300 тысяч рублей. Краденое сообщники сбыли знакомым перекупщикам, после чего сиделка уволилась.