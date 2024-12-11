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В Удмуртии в ДТП погибли три человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли, еще троих деблокировали спасатели после ДТП в Удмуртии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Региону по региону.

Источник: Reuters

«Вблизи деревни Верх-Нязь легковушка столкнулась с фургоном. Погибли три человека, среди них 10-летняя девочка», — говорится в сообщении.

Еще трех человек деблокировали сотрудники МЧС России. Пострадавших осматривают врачи.

МЧС