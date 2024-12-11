Житель Хабаровского края, забивший поленом свою дочь, получил срок

Весной 2023 года следственное управление сообщало, что пьяный житель поселка 52-й километр в районе имени Лазо в ночь с 1 на 2 апреля, усомнившись в отцовстве, избил свою двухлетнюю дочь поленом, нанес не менее 30 ударов ножом по телу ребенка. Она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, сообщал позже краевой минздрав. Было заведено дело о покушении на убийство. Как выяснилось, мужчина ранее проходил лечение в психоневрологическом диспансере, стоял на учете у психиатра и нарколога, но семья на профилактическом учете не состояла.