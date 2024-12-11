В Туркестанской области ликвидирован подпольный цех по производству алкоголя

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Сарыагашском районе задержан местный житель, организовавший нелегальное производство у себя дома. Полицейские изъяли аппарат для обработки и штамповки крышек, 300 бутылок готовой алкогольной продукции, а также крышки и ёмкости для хранения спиртоводочных жидкостей.