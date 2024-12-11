В Туркестанской области ликвидирован подпольный цех по производству алкоголя

Сотрудники полиции Туркестанской области пресекли деятельность подпольного цеха по производству алкоголя, сообщает El.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Сарыагашском районе задержан местный житель, организовавший нелегальное производство у себя дома. Полицейские изъяли аппарат для обработки и штамповки крышек, 300 бутылок готовой алкогольной продукции, а также крышки и ёмкости для хранения спиртоводочных жидкостей.
По данным правоохранительных органов, цех функционировал на протяжении трёх месяцев, а готовую продукцию мужчина реализовывал в торговых точках двух районов области. Ущерб от незаконной деятельности оценивается в 360 тысяч тенге.
Собранные материалы переданы в департамент экономических расследований для принятия законного решения. Полицейские продолжают оперативно-профилактическую работу и предупреждают граждан о последствиях подобных нарушений.