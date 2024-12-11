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В Туркестанской области ликвидирован подпольный цех по производству алкоголя

Незаконный бизнес действовал три месяца, ущерб составил 360 тысяч тенге.

Сотрудники полиции Туркестанской области пресекли деятельность подпольного цеха по производству алкоголя, сообщает El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Сарыагашском районе задержан местный житель, организовавший нелегальное производство у себя дома. Полицейские изъяли аппарат для обработки и штамповки крышек, 300 бутылок готовой алкогольной продукции, а также крышки и ёмкости для хранения спиртоводочных жидкостей.

По данным правоохранительных органов, цех функционировал на протяжении трёх месяцев, а готовую продукцию мужчина реализовывал в торговых точках двух районов области. Ущерб от незаконной деятельности оценивается в 360 тысяч тенге.

Собранные материалы переданы в департамент экономических расследований для принятия законного решения. Полицейские продолжают оперативно-профилактическую работу и предупреждают граждан о последствиях подобных нарушений.