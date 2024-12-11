Главе СК доложат о столкновении двух автобусов в Нижнем Новгороде

Напомним, авария произошла 10 декабря на Нагулинской развязке в Автозаводском районе. Один из водителей рейсового автобуса не справился с управлением, из-за чего транспорт выехал на встречную полосу и врезался в другой автобус, в котором находились люди. В результате ДТП пострадали пять человек: оба водителя и три женщины-пассажирки. Их доставили в больницу.