В Самаре заключен под стражу серийный поджигатель подъездов

С целью установления всех обстоятельств произошедшего сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, в том числе осмотрели участки местности и помещений, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения. В ходе работы у полицейских появились основания полагать, что возгорания взаимосвязаны и совершены ранее неоднократно судимым за тяжкие и особо тяжкие имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков местным жителем 1985 года рождения.