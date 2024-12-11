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Минчанка взяла три кредита и лишилась 40 000 рублей, поговорив по телефону

Жительница Минска потеряла крупную сумму денег, поговорив по домашнему телефону.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка взяла три кредита и лишилась 40 000 рублей, поговорив по телефону. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что в Первомайское РУВД обратилась жительница района, ставшая жертвой мошенников. Она сообщила, что ей на домашний телефон позвонил неизвестный. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов, заявив, что с использованием персональных данных минчанки были оформлены кредиты. Для того, чтобы заблокировать данные операции, неизвестный советовал оформить в банке реальные кредиты на ту же самую сумму, а затем перевести деньги на указанный счет.

В милиции рассказали, что жительница Минска выполнила все условия мошенников: взяла три кредита, перевела на счет аферистов более 40 тысяч рублей. После этого они перестали выходить на связь. По указанному факту заведено уголовное дело.

Ранее в Минске 9-летняя девочка вынесла на детскую площадку и отдала женщине $5000.

Также мы писали, что жительница Могилева думала, что выиграла в лотерею, но пошла в милицию.

Кроме того, в Беларуси ОМОН задержал троих иностранцев, которым грозит до 15 лет.