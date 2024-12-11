Минчанка взяла три кредита и лишилась 40 000 рублей, поговорив по телефону. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что в Первомайское РУВД обратилась жительница района, ставшая жертвой мошенников. Она сообщила, что ей на домашний телефон позвонил неизвестный. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов, заявив, что с использованием персональных данных минчанки были оформлены кредиты. Для того, чтобы заблокировать данные операции, неизвестный советовал оформить в банке реальные кредиты на ту же самую сумму, а затем перевести деньги на указанный счет.
В милиции рассказали, что жительница Минска выполнила все условия мошенников: взяла три кредита, перевела на счет аферистов более 40 тысяч рублей. После этого они перестали выходить на связь. По указанному факту заведено уголовное дело.
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