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Дедушка спас внучку из пожара ценой своей жизни: подробности ЧП под Иркутском

Мужчине удалось вытащить из загоревшегося дома 15-летнюю девочку, но сам выбраться он уже не смог. Появились первые подробности о ЧП.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Дедушка спас внучку из пожара ценой своей жизни.
Источник: Freepik

В поселке Уховский Куйтунского района Иркутской области пожилой мужчина спас на пожаре свою внучку, но сам погиб. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

Пока взрослые отсутствовали, в жилом доме произошел пожар. В загоревшейся постройке находилась 15-летняя девочка. Как раз в этот момент, рассказывают очевидцы, к дому подошел ее 67-летний дедушка. Мужчина, не раздумывая, бросился в здание, где полыхало пламя, и вытащил из огня свою внучку.

Девочку удалось спасти. Но сам мужчина пострадал и скончался. Подробности о личности погибшего, помимо его возраста, не приводятся.

Дом потушили прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной охраны. В ликвидации возгорания участвовали 7 пожарных и 3 единицы специальной техники. Сейчас сотрудники Иркутского ГУ МЧС РФ выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают причины возгорания.

По одной из версий, пожар мог произойти вследствие неосторожного обращения девочки с источником огня. В телеграм-канале ГУ МЧС указывается, что она могла играть со спичками, из-за чего в какой-то момент и началось возгорание.

К моменту возвращения домой дедушки горели кровля и веранда жилого дома, состоящего из двух квартир. О том, повредил ли пожар соседнюю квартиру, не сообщается. Но известно, что площадь пожара составляла более 100 метров.

Поскольку дом построен из дерева, здание загорелось моментально. О причиненном ущербе не сообщается, но, судя по фотографиям с места происшествия, он весьма значителен.

Отметим, что это не первый пожар в регионе, связанный с неосторожным обращением несовершеннолетних с огнем. 7 декабря двое подростков, 14 и 10 лет, подожгли заброшенный дом, в котором ранее проживала семья одного из них.

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