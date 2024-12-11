Дедушка спас внучку из пожара ценой своей жизни: подробности ЧП под Иркутском

Пока взрослые отсутствовали, в жилом доме произошел пожар. В загоревшейся постройке находилась 15-летняя девочка. Как раз в этот момент, рассказывают очевидцы, к дому подошел ее 67-летний дедушка. Мужчина, не раздумывая, бросился в здание, где полыхало пламя, и вытащил из огня свою внучку.