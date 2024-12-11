Дедушка спас внучку из пожара ценой своей жизни: подробности ЧП под Иркутском

В поселке Уховский Куйтунского района Иркутской области пожилой мужчина спас на пожаре свою внучку, но сам погиб. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.
Пока взрослые отсутствовали, в жилом доме произошел пожар. В загоревшейся постройке находилась 15-летняя девочка. Как раз в этот момент, рассказывают очевидцы, к дому подошел ее 67-летний дедушка. Мужчина, не раздумывая, бросился в здание, где полыхало пламя, и вытащил из огня свою внучку.
Девочку удалось спасти. Но сам мужчина пострадал и скончался. Подробности о личности погибшего, помимо его возраста, не приводятся.
Дом потушили прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной охраны. В ликвидации возгорания участвовали 7 пожарных и 3 единицы специальной техники. Сейчас сотрудники Иркутского ГУ МЧС РФ выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают причины возгорания.
По одной из версий, пожар мог произойти вследствие неосторожного обращения девочки с источником огня. В телеграм-канале ГУ МЧС указывается, что она могла играть со спичками, из-за чего в какой-то момент и началось возгорание.
К моменту возвращения домой дедушки горели кровля и веранда жилого дома, состоящего из двух квартир. О том, повредил ли пожар соседнюю квартиру, не сообщается. Но известно, что площадь пожара составляла более 100 метров.
Поскольку дом построен из дерева, здание загорелось моментально. О причиненном ущербе не сообщается, но, судя по фотографиям с места происшествия, он весьма значителен.
Отметим, что это не первый пожар в регионе, связанный с неосторожным обращением несовершеннолетних с огнем. 7 декабря двое подростков, 14 и 10 лет, подожгли заброшенный дом, в котором ранее проживала семья одного из них.