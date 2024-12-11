11-летняя девочка и двое взрослых погибли в ДТП на границе с Пермским краем

В момент удара в иномарке находились 43-летний водитель, 36-летняя женщина и 11-летняя девочка. Все трое получили травмы, которые оказались для них смертельными. Сейчас сотрудники МЧС разблокировали погибших из автомобиля. Правоохранители, а также оперативные службы продолжают работу на месте аварии.