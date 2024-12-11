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11-летняя девочка и двое взрослых погибли в ДТП на границе с Пермским краем

Авария случилась в Удмуртии утром 11 декабря.

Источник: Аргументы и факты

Девочка в возрасте 11-ти лет и двое взрослых погибли в ДТП на границе Пермского края и Удмуртии, сообщает госавтоинспекция республики.

Как рассказывает полиция, смертельная авария случилась 11 декабря в Игринском районе Удмуртии. Около 10 часов утра водитель авто «ГАЗ-3308» ехал по трассе Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь недалеко от границы с Пермским краем.

Согласно предварительной информации, 55-летний мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Шкода Рапид». На фотографиях с места ДТП заметно, что оба автомобиля оказались в кювете после аварии.

В момент удара в иномарке находились 43-летний водитель, 36-летняя женщина и 11-летняя девочка. Все трое получили травмы, которые оказались для них смертельными. Сейчас сотрудники МЧС разблокировали погибших из автомобиля. Правоохранители, а также оперативные службы продолжают работу на месте аварии.

Сотрудники Госавтоинспекции республики уточняют обстоятельства и причины трагедии.