Сгорело 14 машин, 27 домов без тепла: Что известно о ракетной атаке на Таганрог

— Мы снова столкнулись с серьезными вызовами. Не поддавайтесь панике, не распространяйте недостоверную информацию. Убедительно прошу не выкладывать в сеть какие- либо видео, которыми могут воспользоваться наши враги, — обратилась к жителям глава Таганрога.