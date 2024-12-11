Сгорело 14 машин, 27 домов без тепла: Что известно о ракетной атаке на Таганрог

Ночью 11 декабря ракетной атаке подвергся Таганрог. Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь, в результате происшествия никто не пострадал. Повреждения получили автомобили и промышленное здания. «КП-Ростов-на-Дону» собрала все, что известно об атаке и ее последствиях.
Глава региона сообщил о происшествии в 5.49.
— Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. Объем полученных повреждений уточняется, — написал Юрий Слюсарь.
Глава Таганрога Светлана Камбулова уточнила, что пострадало здание котельной на улице Циолковского. В 27 многоквартирных домах нет отопления.
В результате атаки загорелось 14 машин, без тепла остались 27 домов. Юлия ПЫХАЛОВА.
Полицейские оцепили район повреждения. Специалисты будут обследовать территорию в радиусе одного километра. Котельную планируют восстановить к 12.00.
По словам Светланы Камбуловой, город функционирует в обычном режиме.
— Мы снова столкнулись с серьезными вызовами. Не поддавайтесь панике, не распространяйте недостоверную информацию. Убедительно прошу не выкладывать в сеть какие- либо видео, которыми могут воспользоваться наши враги, — обратилась к жителям глава Таганрога.
В результате ракетной атаки никто не пострадал. Алексей БУЛАТОВ.
В 10.55 Камбулова сообщила, что сварочные работы на улице Циолковского завершены. В настоящее время идет заполнение системы.
В прокуратуре Ростовской области сообщили, что проконтролируют восстановление теплоснабжение в домах Таганрога. Ведомство организовало горячую линию по телефону 8−863−210−55−99. Обращения также принимаются через интернет-приемную.
Напомним, утром 11 декабря средства ПВО сбили беспилотник над Каменском-Шахтинским. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле нет.