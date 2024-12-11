В Таганроге после ракетной атаки оцепили район повреждения. Об этом сегодня, 11 декабря, в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.
— Район повреждения оцеплен сотрудниками полиции. Будет проведено обследование территории в радиусе 1 км, — написала Светлана Камбулова.
Управленец посоветовала таганрожцам сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Напомним, ночью Таганрог подвергся ракетной атаке. Повреждения получило промышленное предприятие, также на парковке сгорели 14 автомобилей. Предварительно, пострадавших в этих случаях нет.
Кроме этого, из-за атаки оказалась повреждена котельная на улице Циолковского, и в 27 многоквартирных домах пропало отопление. Завершить ремонт обещают к полудню. Ситуацию с восстановлением тепла контролирует прокуратура.
Добавим, также сегодня в небе над Ростовской областью сбили БПЛА.