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В Таганроге после ракетной атаки оцепили район повреждения

Территорию радиусом в 1 км обследуют в Таганроге после ракетной атаки.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге после ракетной атаки оцепили район повреждения. Об этом сегодня, 11 декабря, в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

— Район повреждения оцеплен сотрудниками полиции. Будет проведено обследование территории в радиусе 1 км, — написала Светлана Камбулова.

Управленец посоветовала таганрожцам сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, ночью Таганрог подвергся ракетной атаке. Повреждения получило промышленное предприятие, также на парковке сгорели 14 автомобилей. Предварительно, пострадавших в этих случаях нет.

Кроме этого, из-за атаки оказалась повреждена котельная на улице Циолковского, и в 27 многоквартирных домах пропало отопление. Завершить ремонт обещают к полудню. Ситуацию с восстановлением тепла контролирует прокуратура.

Добавим, также сегодня в небе над Ростовской областью сбили БПЛА.