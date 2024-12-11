Инженер атомной станции отдал мошенникам 3,5 млн рублей в Воронежской области

Сотрудник «крупнейшего предприятия города Нововоронежа» стал жертвой мошенников и отдал злоумышленникам в общей сложности 3 млн 498,9 тыс. рублей, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области во вторник, 10 декабря. По информации РИА «Воронеж», речь идет о 56-летнем ведущем инженере Нововоронежской атомной электростанции (НВ АЭС). В мессенджере ему поступило сообщение якобы от заместителя генерального директора предприятия.
«Замгендиректора» рассказал сотруднику об участившихся случаях мошенничества и попросил сотрудничать с правоохранительными органами. Аферист также заявил, якобы на имя инженера оформляют кредиты. Через некоторое время с жертвой связалась «представитель банка», посоветовавшая обнулить все счета и карточки, а затем заново оформить кредиты, которые будут положены на «специальные» счета. Собеседница заверила, что, как только преступники будут задержаны, кредиты аннулируются, а деньги — вернутся.
— Мужчина обналичил 1,1 млн рублей со своего счета и положил их на указанный звонящими счет. Кроме того, неизвестные говорили, что это гостайна и что за потерпевшим следят мошенники, поэтому информацию об операциях разглашать нельзя. На следующий день с потерпевшим опять связались «сотрудники банка». Поговорив, он пошел оформлять кредит на сумму 1 млн 636 тыс. рублей. Полученные деньги также перевел на указанные счета. Через несколько дней мужчина снял еще 750 тыс. рублей со своей зарплатной и пенсионной карт, перевел мошенникам и еще 12 930 рублей на карту «Озон» по указанным реквизитам, — рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что мошенники размещают в интернете объявления о привлекательных вакансиях в крупных компаниях, государственных организациях и отделениях Центрального банка. У откликнувшихся соискателей с помощью анкет выманивают персональную и банковскую информацию. Затем кандидатам назначают «дистанционные собеседования» и пытаются похитить деньги.