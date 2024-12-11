Инженер атомной станции отдал мошенникам 3,5 млн рублей в Воронежской области

— Мужчина обналичил 1,1 млн рублей со своего счета и положил их на указанный звонящими счет. Кроме того, неизвестные говорили, что это гостайна и что за потерпевшим следят мошенники, поэтому информацию об операциях разглашать нельзя. На следующий день с потерпевшим опять связались «сотрудники банка». Поговорив, он пошел оформлять кредит на сумму 1 млн 636 тыс. рублей. Полученные деньги также перевел на указанные счета. Через несколько дней мужчина снял еще 750 тыс. рублей со своей зарплатной и пенсионной карт, перевел мошенникам и еще 12 930 рублей на карту «Озон» по указанным реквизитам, — рассказали в полиции.