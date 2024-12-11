В Таганроге начали заполнение системы для подачи тепла в 27 домов

В Таганроге начали заполнение системы после отключения тепла в 27 жилых домах, проинформировала глава города Светлана Камбулова.
— Сварочные работы на котельной на улице Циолковского завершены. Идет заполнение системы. Тепло совсем скоро появится в домах, — сообщила Светлана Камбулова.
Напомним, котельная в Таганроге пострадала после ракетной атаки, произошедшей сегодня ночью. Сейчас ситуацию с подключением потребителей контролирует прокуратура.
Также известно, что в городе в ходе атаки повреждения получило промышленное предприятие. а на парковке сгорели 14 машин. После этого была оцеплена территория радиусом в 1 км.