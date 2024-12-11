Жителям пострадавших от БПЛА домов в Тихорецком районе выплатили 20 млн рублей

Утром 21 сентября средства ПВО подавили два беспилотника в Тихорецком районе. Из-за падения обломков одного из них возник пожар с детонацией взрывоопасных предметов. После этого для организации помощи людям власти ввели локальный режим ЧС. Всего в поселках Каменный и Тихонький оказались повреждены 52 дома, в 131 нарушены инженерные коммуникации.