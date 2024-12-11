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В Таганроге завершили ремонт на поврежденной котельной

В Таганроге завершили ремонт на поврежденной после ракетной атаки котельной.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек — РИА Новости. Ремонтные работы на котельной в Таганроге Ростовской области, поврежденной после ракетной атаки, завершены, тепло в домах скоро появится, сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Сварочные работы на котельной на улице Циолковского завершены. Идет заполнение системы. Тепло совсем скоро появится в домах», — написала она в Telegram-канале.

Ранее врио губернатора области Юрий Слюсарь сообщал, что Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, из-за которой повреждено промышленное предприятие, а также сгорели 14 машин. Камбулова проинформировала, что повреждена котельная на улице Циолковского, в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение.