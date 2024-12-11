В Таганроге завершили ремонт на поврежденной котельной

Ранее врио губернатора области Юрий Слюсарь сообщал, что Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, из-за которой повреждено промышленное предприятие, а также сгорели 14 машин. Камбулова проинформировала, что повреждена котельная на улице Циолковского, в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение.