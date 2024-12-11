Пенсионер из Златоуста напал с ножом на соседа из-за громкого шума

В Златоусте ссора из-за громкого шума переросла в поножовщину. Её зачинщиком стал пенсионер, которого очень сильно разозлил звук, исходивший от мопеда во дворе дома.
Об инциденте рассказали в пресс-службе полиции Златоуста. По одному из жилых дворов города на мопеде разъезжал ребёнок, создавая при этом очень много шума. Эта ситуация не понравилась 63-летнему пенсионеру, одному из жителей соседних домов. Полный ненависти он отправился на «разговор» с родителями несовершеннолетнего и затеял конфликт с отцом водителя мопеда, который вскоре перерос в потасовку с нанесением телесных повреждений.
Пенсионер ударил 45-летнего мужчину ножом прямо в живот. Потерпевшего с колото-резаной раной в срочном порядке отправили в больницу, а зачинщика конфликта задержала полиция. В отношении 63-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье УК РФ за умышленное причинение вреда здоровью с помощью оружия. Сейчас для подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В полиции Златоуста рекомендуют гражданам проявлять осторожность в выражениях и не провоцировать конфликты. Терпимость является одной ступенек для мирного существования в обществе, отмечают сотрудники МВД.