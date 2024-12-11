Пенсионер из Златоуста напал с ножом на соседа из-за громкого шума

Об инциденте рассказали в пресс-службе полиции Златоуста. По одному из жилых дворов города на мопеде разъезжал ребёнок, создавая при этом очень много шума. Эта ситуация не понравилась 63-летнему пенсионеру, одному из жителей соседних домов. Полный ненависти он отправился на «разговор» с родителями несовершеннолетнего и затеял конфликт с отцом водителя мопеда, который вскоре перерос в потасовку с нанесением телесных повреждений.