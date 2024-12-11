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Желавший богатства калининградец лишился 8,3 миллиона рублей

8,36 миллиона рублей взял в кредит 27-летний житель Калининграда, решив разбогатеть — ему предложили зарабатывать на бирже.

Источник: Янтарный край

Звонил, разумеется, телефонный мошенник под видом представителя инвестиционной компании.

Рассказ о несметных богатствах, которые ждут калининградца, если он согласится вложить деньги. Мол, плёвое это дело. Желание лёгких денег превозобладало над разумом и потерпевший взял кредит на 8,36 миллиона рублей, которые перевёл в криптовалюту и тут же отправил на инвестиционную платформу. Правда, как только он это сделал, мошенник прекратил всякую связь.

Калининградец лишь тогда понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.