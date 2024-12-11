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В Красноярском крае пьяный водитель подозревается в угоне КамАЗа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: Соцсети

В Минусинском районе ночью в прошлое воскресенье автоинспекторы остановили для проверки документов нетрезвого водителя автомобиля КамАЗ.

По словам 45-летнего местного жителя, он вместе с товарищем распивал алкоголь на территории одного из предприятий района. Там мужчина работает сторожем. Он взял служебный грузовик, чтобы съездить за добавкой.

От освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. В отношении него был составлен протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Ему назначили 10 суток административного ареста.

Также в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Грузовик возвращен законному владельцу, сообщает МВД по краю.