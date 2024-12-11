Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили сроки до девяти лет

Александровский районный суд Ставропольского края приговорил к срокам от восьми до девяти лет лишения свободы участников беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщили в Генпрокуратуре России.
Суд установил, что Жанмирза Алиев, Али Амирханов, Алимурат Бабатов, Запир Батырбеков, Рамазан Карнаев, Исмаил Салмаханов, Махач Тучуев «на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля», отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества. Как отметили в надзорном ведомстве, ущерб превысил 24 млн руб, телесные повреждения различной степени тяжести получили 23 человека.
Беспорядки произошли вечером 29 октября прошлого года из-за рейса, который прилетел из Тель-Авива на фоне боевых действий в секторе Газа. К аэропорту прибыла толпа людей и начала проверять паспорта пассажиров, чтобы найти среди них евреев. После этого люди прорвались в международный терминал и на взлетно-посадочную полосу, заблокировав работу аэропорта.
В Росавиации сообщили об «освобождении аэропорта от несанкционированно проникших граждан» более чем через три часа после прилета рейса WZ 4728 из Тель-Авива. Все пассажиры были эвакуированы из Махачкалы, сообщал посол Израиля в России Александр Бен Цви. По данным МВД, установлены личности более 150 участников погрома, 60 из них задержали.
Глава Дагестана Сергей Меликов назвал произошедшее грубым нарушением закона. Он объяснял перенос рассмотрения соответствующих дел в другие регионы необходимостью «исключить субъективный фактор». В Кремле связали события в аэропорту Махачкалы со «вмешательством извне». Как уточнял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, недоброжелателям «легко провоцировать людей на фоне ужасных телевизионных кадров из Газы». Президент Израиля Ицхак Герцог назвал произошедшее в Махачкале «чистым антисемитизмом», спровоцированным со стороны.