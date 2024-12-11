Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили сроки до девяти лет

Беспорядки произошли вечером 29 октября прошлого года из-за рейса, который прилетел из Тель-Авива на фоне боевых действий в секторе Газа. К аэропорту прибыла толпа людей и начала проверять паспорта пассажиров, чтобы найти среди них евреев. После этого люди прорвались в международный терминал и на взлетно-посадочную полосу, заблокировав работу аэропорта.

В Росавиации сообщили об «освобождении аэропорта от несанкционированно проникших граждан» более чем через три часа после прилета рейса WZ 4728 из Тель-Авива. Все пассажиры были эвакуированы из Махачкалы, сообщал посол Израиля в России Александр Бен Цви. По данным МВД, установлены личности более 150 участников погрома, 60 из них задержали.