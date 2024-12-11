Под Новосибирском женщина отсудила 375 тысяч за скользкую дорогу

Еще в марте 2022 года женщина поскользнулась на дороге и получила два перелома. С места ее забрала скорая помощь. После долгого лечения ей не удалось полноценно реабилитироваться, и ей назначили 3-ю группу инвалидности.
В суде женщина утверждала, что дорога не была обработана антигололедными средствами. В ЦМУ же опровергали эту информацию, утверждая, что дорогу обрабатывали, а женщина виновата сама и пострадала из-за собственной неосторожности.
Предоставив все медицинские документы, пострадавшая смогла доказать, что все полученные травмы у нее из-за падения. Сотрудники ЦМУ же не предоставили в суд доказательств обработки спорного участка в день падения истицы.
После долгих разбирательств женщине удалось добиться возмещения компенсации с УЖКХ за утраченный заработок — 175 тысяч рублей и моральный ущерб — 200 тысяч рублей.
Валерия ПЛЮСНИНА.