Избила и порвала одежду: сибирячка разыграла разбойное нападение, чтобы скрыть ограбление почты

В Братском районе 35-летняя женщина украла более полумиллиона рублей у … почты. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России и прокуратуре Иркутской области.
— Работала оператором, временно исполняла обязанности начальника отделения на этой же почте. За четыре месяца забрала из кассы 409 тысяч рублей. Также похитила стиральные порошки, продукты питания, сладости, косметику, сканворды на сумму около 157 тысяч рублей, — рассказали в ведомстве.
На «заработанное» сняла квартиру в Братске, купила вещи. Конечно же, на преступлении попасться ей не хотелось, поэтому перед ревизией она инсценировала … разбойное нападение. Для достоверности даже избила (!) себя, порвала одежду.
Только вот полицию провести не удалось. Изъяли записи с камер видеонаблюдения и поняли, что никаких преступников и не было. Затем началась служебная проверка — тогда и вскрылась правда.
Вину она признала, частично возместила ущерб. Но ей все равно грозит суровое наказание. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до десяти тысяч рублей. Пока что обвиняемая находится под подпиской о невыезде, уголовное дело передали в суд.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что уголовное дело о мошенничестве и превышении полномочий расследуют в Шелехове.