Избила и порвала одежду: сибирячка разыграла разбойное нападение, чтобы скрыть ограбление почты

Вину она признала, частично возместила ущерб. Но ей все равно грозит суровое наказание. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до десяти тысяч рублей. Пока что обвиняемая находится под подпиской о невыезде, уголовное дело передали в суд.