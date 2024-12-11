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В Воронеже начали проверку по делу о вырванных волосах дошкольницы

Инцидентом уже заинтересовался следственный комитет.

Администрация района сообщила о проведении внутренней проверки в отделе образования по заявлению о возможном причинении вреда ребенку в детском саду, сообщили в воронежском правительстве.

Правоохранительные органы также проводили проверку, но за более чем два месяца не предоставили информации, подтверждающей обвинения. Экспертиза показала, что отсутствие волос у ребенка не является следствием травмы.

В связи с отсутствием подтверждения вины воспитателя, руководство учреждения и отдел образования не считают целесообразным применять к сотрудникам какие-либо взыскания.

Рассматривается вероятность внешних причин произошедшего.

Напомним, ранее родители из Новой Усмани рассказали, что их дочери в детском саду выдрали клок волос. Следлватели начали проверку.

расследование