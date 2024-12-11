Мужчина украл алкоголь из магазина в Москве, угрожая продавцам ножом

— В магазине на Вешняковской улице злоумышленник, открыто демонстрируя работникам и покупателям нож, похитил со стеллажа бутылки с алкоголем, после чего скрылся. Администратор торговой точки обратилась в полицию. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его по месту фактического проживания на Косинской улице, — рассказали на официальном сайте ведомства.