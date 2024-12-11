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Мужчина украл алкоголь из магазина в Москве, угрожая продавцам ножом

Мужчина, угрожая ножом продавцам и покупателям в магазине в Москве, украл несколько бутылок с алкоголем. Об этом в среду, 11 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Источник: РИА "Новости"

— В магазине на Вешняковской улице злоумышленник, открыто демонстрируя работникам и покупателям нож, похитил со стеллажа бутылки с алкоголем, после чего скрылся. Администратор торговой точки обратилась в полицию. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его по месту фактического проживания на Косинской улице, — рассказали на официальном сайте ведомства.

Задержанным оказался приезжий из другого региона 36-летний мужчина. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Злоумышленника отправили под стражу.

Ранее силовики задержали 37-летнего москвича, избившего 36-летнего мужчину и укравшего у него телефон и деньги на Черноморском бульваре на юго-западе столицы. Пострадавшего доставили в больницу с травмами различной степени.